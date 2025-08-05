İmranlı\'nın İlk Kadın Kaymakamı: Fatma Bayalan

Sivas'ın İmranlı ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Fatma Bayalan, ilçenin ilk kadın kaymakamı olarak tarihe geçti.

İçişleri Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü'nün 25.07.2025 tarihli onayı ile İmranlı Kaymakamlığına vekaleten atanan Fatma Bayalan, 04.08.2025 tarihi itibarıyla Sivas'ın İmranlı ilçesinde resmen görevine başladı. İlçenin ilk kadın kaymakamı olarak tarihe geçen Bayalan, Hükümet Konağı önünde düzenlenen karşılama töreninde kurum amirleri tarafından karşılandı. Kaymakam Bayalan, daha sonra toplantı ilçenin genel durumu, yürütülen kamu hizmetleri ve projeler hakkında bilgi aldı. - SİVAS