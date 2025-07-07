İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alevlere teslim oldu. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İncirli Metrobüste Yangın - Son Dakika
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