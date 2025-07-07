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İncirli Metrobüste Yangın

İncirli Metrobüste Yangın
07.07.2025 18:29
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İstanbul İncirli metrobüs durağında yangın çıktı, yolcular tahliye edildi, itfaiye sevk edildi.

İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alevlere teslim oldu. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi.

METROBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

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