İncirliova'da Futbol Maçında Uyuşturucu ve Silah Yakalandı - Son Dakika
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İncirliova'da Futbol Maçında Uyuşturucu ve Silah Yakalandı

İncirliova\'da Futbol Maçında Uyuşturucu ve Silah Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde oynanan futbol maçında bir gencin üzerinde uyuşturucu ve silah bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, gencin üzerinde 15 adet extasy hap ve 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi.

12.02.2024 10:18  Güncelleme: 10:24
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde futbol maçı seyretmeye giden bir gencin üzerinde uyuşturucu ve silah yakalandı.

Olay, İncirliova ilçesinde oynanan futbol müsabakasında yaşandı. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden İncirliova Belediyespor, Denizli ekibi Irlıganlıspor takımı ile hafta sonu maçı vardı. Maç öncesi stada giren vatandaşların üst aramasını polis ekipleri yaptı. Yapılan kontrollerde 25 yaşındaki U.B'nin hareketlerinden şüphelenen polisler arama yaptı. U.B'nin GBT sorgusunda 11 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Gencin üst aramasında 15 adet extasy hap ve 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi. U.B, gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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