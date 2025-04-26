İndirim Kavgası: Müşteriler Birbirine Girdi

İndirimli ürün almak için birbirlerine girdiler

ANKARA - Ankara'da bir mağazada yapılan indirim sırasında mağazaya akın eden vatandaşlar birbirine girdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir mağaza bazı ürünlerdi indirim yapacağını açıkladı. İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar adeta birbirini ezdi. Mağazada müşteriler arasında yaşanan arbede ve kavga kameraya yansıdı.