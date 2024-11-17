Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan A.Y.'yi kıskıvrak yakaladılar. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de 11 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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