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İnegöl'de 14 yaşındaki genç kız çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de 14 yaşındaki genç kız çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mesudiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısından düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Olay sonrası genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve polis soruşturma başlattı.

İnegöl\'de 14 yaşındaki genç kız çatıdan düşerek hayatını kaybetti
04.01.2024 - 00:45,  Güncelleme: 00:52
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3. katlı apartmanın çatısından düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Olay saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre çatıya kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de 14 yaşındaki genç kız çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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