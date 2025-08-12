İnegöl\'de 24 Saat Sonra Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 24 saattir haber alınamayan adam, çalıştırdığı çay ocağında ölü bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan çay ocağında meydana geldi. Berat Demirtaş'tan (40) 24 saattir haber alamayan ailesi, iş yerine gittiler. İş yerinin kapısının kilitli olduğunu gören aile polise haber verdi. Olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak açtılar. İçeri giren sağlık ekipleri yerde yatan şahsın ölümünü tespit ettiler. Ölümü öğrenen ailesi gözyaşı döktü. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA