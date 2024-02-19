İnegöl'de Ambalaj Satış İşyerine Saldırı: Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de Ambalaj Satış İşyerine Saldırı: Saldırgan Yakalandı

İnegöl\'de Ambalaj Satış İşyerine Saldırı: Saldırgan Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir ambalaj satış işyerine araçla gelip tüfekle ateş eden saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşyerinin camları kırıldı ancak yaralanan olmadı. Saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.02.2024 16:52  Güncelleme: 16:54
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ambalaj satış işyerine araçla gelip tüfekle ateş eden saldırgan yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyeri önünde meydana geldi. Araçla işyerinin önüne gelen Ramazan Kaya (28), işyerine tüfekle 3 el ateş etti. Saldırgan araçla kaçarken, işyerinin camları kırıldı. İşyerinin kapalı olması sebebiyle yaralanan olmadı.

Saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Ramazan Kaya, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. İfade vermeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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