Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine sıcak çay devrilen bebek hastanelik oldu.
Olay, Huzur Mahallesi 51. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Miraç T., kaynar su bulunan çaydanlığa çarpınca, sıcak çay bebeğin üzerine devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan bebek ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Bebek Sıcak Çayla Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?