İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı
İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

31.05.2026 17:08
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi bıçakla, 1 polis arbede sonucu yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Özbek B. (29) ile Emirhan G. (24), Burak K. (37), Bulut D. (18) arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma yol kenarında devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B. (25) elindeki bıçakla Emirhan G.(24), Burak K. (37), Bulut D. (18) ve Ahmet G.'yi (49) bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı zorlukla sonlandırdı. Arbede sırasında trafik polisi M.E. (25) de başından yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Özbek B. (29) ile kardeşi Tuncay B. gözaltına alındı. Yaralılardan Emirhan G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İnegöl, Polis, Bursa, Yaşam, Son Dakika

