İnegöl'de cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cip ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

17.06.2024 13:50
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde Hasköy ile Hazine sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Hasköy Sokak'ta seyreden Yusuf P. (32) yönetimindeki 34 YA 410 plakalı cip, Hazine Sokak'tan çıkan sürücü Binali H. (28) idaresindeki 07 FLR 01 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kaza sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 07 FLR 01 plakalı otomobildeki yolcular Nevriye İ. (35), Zhavriya M. (41), Melek A. (41), Nesibe D.(39) ve cipteki yolcular 4 yaşındaki Selin P. ile 1 yaşındaki Serra P., kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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