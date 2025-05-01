Bursa'nın İnegöl ilçesinde din görevlisi, caminin bahçesindeki gençlik merkezine tabela takarken düşerek yaralandı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Sanayi Camii'nin bahçesinde yapımı tamamlanan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı gençlik merkezinde meydana geldi. Gençlik merkezi sorumlusu Kenan Ö. (54), merdivene çıkarak merkezin tabelasını monte etmeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden din görevlisi, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Din Görevlisi Merdivenden Düştü - Son Dakika
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