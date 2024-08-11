Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi - Son Dakika
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Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

11.08.2024 11:52
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu. Şüpheli olay polis tarafından araştırılıyor.

OLAYI GÖREN VATANDAŞ HEMEN EKİPLERE HABER VERDİ

Olay, saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün merkez Sinanbey Mahallesinde eğitim veren Kaşıkçıoğlu Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okulun yanından geçen bir vatandaş duvar üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görüp 112'ye haber verdi.

25 yaşındaki gencin sır ölümü! Cansız bedeni okul duvarının üzerinde bulundu

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölen gencin 25 yaşındaki Uğur Öztürk olduğu tespit edildi.

25 yaşındaki gencin sır ölümü! Cansız bedeni okul duvarının üzerinde bulundu

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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