Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Sinem A. (21) sol elini dokuma makinesine kaptırdı. Yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Parmağında ezikler oluşan Sinem A., ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de İşçi Makineye Elini Kaptırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?