İnegöl\'de İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Şehir 7/24 Takip Ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından kurulan İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile şehir 7/24 takip ediliyor. İhlalin türüne göre sürücülere whatsapp üzerinden anlık olarak fotoğrafla uyarı yapılıyor. Sürücülerin uygulamadan memnun olduğu öğrenildi.
İnegöl Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamalarının en önemli sacayaklarından biri olan İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Nisan ayı itibarıyla hizmet vermeye başladı. Yeni Belediye Hizmet Binasında oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Merkezinde şehir 7/24 takip edilmeye başlandı. Özellikle bayram öncesi yoğunluğunda ve tatil sürecinde ana arterlerde trafiğin sıkışmaması adına İzleme ve Değerlendirme Merkezi önemli bir rol üstlendi. İlk etapta uygulamanın bilinirliğini de arttırmak adına kural ihlali yapanlara ekran görüntüsü alınarak fotoğraflı şekilde uyarılar yapılırken, ilerleyen süreçle beraber doğrudan cezai işlem uygulamasının da başlayacağı kaydedildi.
Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterler başta olmak üzere; park yasağı, çift sıra park, yaya geçidi, yaya kaldırımı, durak ihlalleri gibi yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen etkenler komuta merkezinin anında müdahalesiyle önlenirken, İnegöl'de şu an halihazırda 11 kavşak yapay zeka destekli sabit ve hareketli kamera sistemleri ile izlenir durumda. Yapay zeka destekli kameralarımız ihlalleri algılayarak kayıt altına alıyor. Sadece trafik değil, şehrin huzurunu, sükunu ve tertip düzenini bozan tüm konularla ilgili dilencilerden seyyar satıcılara, çevre kirliliğinden kaldırım işgaline kadar birçok konuda detaylı denetim ve takip yapılıyor. Özellikle kavşaklarda, trafik ışıklarında beklerken araçlardan atılan izmarit, peçete vb. çevre kirliliği sorunları ile sıklıkla karşılaşılırken, İzleme ve Değerlendirme Merkezi bu minimal boyuttaki çöpleri dahi algılayacak çözünürlükte teknolojiyle donatılmış durumda. Tüm ihlaller kayıt altına alınıyor.
Bayram süresince anında müdahale
Sistemin devreye alındığı bayram öncesi süreçte; İzleme Değerlendirme Merkezi tarafından tespit edilen aksaklık ve kural ihlallerine rağmen, ihlalin türüne göre önce uyarı mesajı, sonra benzer ihlalin yinelenmesi durumunda ise cezai işlem yapılması yönünde uygulama yapıldı. İhlalin türüne ve yetki dağılımına göre cezai işlem süreçleri gerek Zabıta Müdürlüğü gerekse de Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülürken, emniyet birimlerine de gerekli bildirimler bu merkezden yapılıyor. Trafikte müdahale edilmesi gereken durumlar tespit edildiğinde, Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerine görüntülü olarak bilgi veriliyor. Bu sayede zamandan tasarruf sağlanıp hızlı müdahale gerçekleşirken, ihlalde bulunan kişilerle de iletişim kurulmuş oluyor.
Öte yandan, sistemin kullanılmaya başlamasıyla uyarı mesajları alan vatandaşlar, uygulamaya tam not verdi. Bu sayede ihlallerin önüne geçilebileceği ifade edildi.
Trafik hususunda 379 araç sahibi uyarıldı
Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "İzleme ve Değerlendirme Merkezi bizim önemsediğimiz ve üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir uygulama. Bunun önce altyapısını hazırladık. Nisan ayı itibarıyla da uygulamaya geçtik. Şu an 11 kavşakta aktif izlememiz devam ediyor. Bu sistem sayesinde tüm şehre tek bir noktadan ulaşabiliyoruz. Özellikle bayram yoğunluğu yaşanan günlerde sistemi devreye aldık ve ciddi faydasını gördük. Bayram öncesi ve tatil sürecinde 379 araç sahibine uyarı mesajı gönderildi. Yaya ve araç trafiğindeki aksamaya anında müdahale edilmiş oldu. İhlalin türüne ve yetki dağılımına göre cezai işlem süreçleri Zabıta ekiplerimiz ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Emniyetle ilgili durumlarda ilgili kuruma gerekli bildirimler yapılıyor. Burada amacımız kesinlikle birilerine ceza kesmek değil. Ancak şehirde yaşamanın sorumlulukları, gereklilikleri var. Kurallar çerçevesinde hareket edilmezse, bu şehirler yaşanamayacak hale gelir. İşte bu düzeni sağlamak adına amacımız iyi bir denetim mekanizması kurmak. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kurallara riayet etmeye davet ediyorum. Her ne kadar başlangıçta uyarı mesajları atılsa da zamanla doğrudan cezai işlem uygulanmaya başlayacağını da hatırlatmak istiyorum" dedi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Şehir 7/24 Takip Ediliyor - Son Dakika
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