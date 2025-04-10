İnegöl'de Kavga Bıçaklama ile Bitti

2 genç kavga etti, sonu bıçaklama ile bitti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada 14 yaşındaki 2 genç arasındaki kavgada biri bıçakla yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Okul caddesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 14 yaşındaki Ömer E. ile Bilal T.arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer E., elindeki bıçakla Bilal T.'yi bacağından yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.