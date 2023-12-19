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İnegöl'de kavga: Silahlar patladı - Son Dakika
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İnegöl'de kavga: Silahlar patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga sırasında markete sığınan gençler, market sahibi tarafından korundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İnegöl\'de kavga: Silahlar patladı
19.12.2023 - 01:34,
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen kavgada silahlar patladı. İki grup arasındaki kavganın ardından yaşanan arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 23.20 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Caddede devam eden kavgada şahıslardan biri tabancayla etrafa ateş etti.

Markete sığındılar

Kavga sırasında karşı taraftaki 3 genç şahıs, cadde üzerindeki markete sığındı. Marketi basan kavganın diğer tarafındaki şahısları, marketin sahibi Semih Ç. (30) püskürttü. Silah sesinin ardından şahıslar geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gençlerin markete sığındığı, diğer şahısların marketi bastığı ve market sahibinin şahısları püskürtüp kavgayı sonlandırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kavga: Silahlar patladı - Son Dakika


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