İnegöl'de Kaza: 1 Çocuk 2 Yaralı

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İki araç çarpıştı: Biri çocuk iki kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağında meydana geldi.

Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ahmet Sulan16 Y 5399 plakalı otomobil, Cerrah yönünden gelip kavşağa giriş yapan sürücü Mehmet Zaman D.yönetimindeki 16 AVH 534 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yön tabelasına da çarptı.

Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki 2 yaşındaki İlayda D. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.