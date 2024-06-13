İnegöl'de kaza: 5 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, direğe ve saksılara çarpıp savruldu; 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdulvahap A. (27) yönetimindeki 19 ADB 093 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki çiçek saksılarına, ardından aydınlatma direğine çarpıp savruldu.

Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Sena E. (41), Emani E. (35), Abdulgani H. (23) ve Neda E. (17) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA