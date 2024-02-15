Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen iki çiftin bulunduğu otomobil taklalar attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Eda ile Zeynep'in kardeş oldukları ortaya çıktı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen (24) ile ablası Zeynep Murhan (32) hayatını kaybederken, sürücü ile Mustafa Murhan (36) yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yolcu Mustafa Murhan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü yoğun bakıma alındı.
İki çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Zeynep Murhan ile Eda Ateşmen'in ise kardeş olduğu ortaya çıktı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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