İnegöl\'de Şüpheli Uygulaması

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ve aranan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulama havadan görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi merkez mahallelerde 10 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, şahısların GBT sorgulamalarını yaparken, araçları ise didik didik aradılar. 150 polis ekibinin görev aldığı uygulamalarda 430 araç kontrol edilirken, 520 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 32 araca toplam 125 bin TL cezai işlem uygulandı. Uygulamadaki polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 DOJ 04 plakalı otomobilin sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Peşine düşen polis ekipleri, sürücüyü kovalamaca sonucu aracın önüne geçerek durdurdu. Yapılan alkol testinde sürücü Süleyman Y.'nin 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye farklı maddelerden toplam 25 bin 389 lira para cezası kesildi. - BURSA