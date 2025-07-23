İnegöl\'de Triportör Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan akülü triportör, kontrolden çıkarak köprülü kavşak inşaat alanına uçtu. Yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Fatih Ö. (35) yönetimindeki 16 BTK 558 plakalı triportör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, köprülü kavşak inşaatının alanına düşerek devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Aylin Ö. (28), çocukları 9 yaşındaki Hasan Ö. ve 4 yaşındaki Tuğra Ö. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA