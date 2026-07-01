İnegöl'de Yangında Kedi ve Yavruları Kurtarıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Yangında Kedi ve Yavruları Kurtarıldı

01.07.2026 20:11
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangında mahsur kalan kedi ve yavruları, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan anne kedi ile yavrularını kurtarmak için zamanla yarışan itfaiye ekipleri, kalp masajı ve oksijen desteğiyle anne kedi ile 2 yavrusunu hayata döndürdü. Yangında 2 yavru kedi ise telef oldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir sitenin 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile evde bulunmadığı sırada oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekipleri, yoğun dumanın etkisiyle hareketsiz halde bulunan "Duman" isimli anne kedi ile 4 yavrusunu dışarı çıkardı. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından anne kedi ile yavrularına kalp masajı uygulanarak, oksijen desteği verildi. Dakikalar süren müdahalenin ardından anne kedi ile 2 yavru yeniden yaşama tutunurken, 2 yavru kedi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Yangında Kedi ve Yavruları Kurtarıldı - Son Dakika

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