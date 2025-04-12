İnegöl\'de Yol Vermeme Kavgası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüler arasında "yol verme" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüdü. Araçtan inen sürücüler ve yolcular birbirine girdi. Kavgada başına bastonla vurulan Bilal K.(30) yaralandı. Kavga olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavga sonucu başından yaralanan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA