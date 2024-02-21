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İnşaattan 80 bin liralık malzeme çalan 2 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da girdikleri inşaattan 80 bin lira değerinde çeşitli inşaat malzemesi çalan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandılar.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar konut inşaatından 80 bin lira değerindeki inşaat malzemesi çaldılar. Olay polise haber verildi. Canik ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Ö.M. ve Y.Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti ve söz konusu şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı 3 adet elektrikli taşlama makinesi ve 1 adet elektrikli matkap ile yakalanan Ö.M. ve Y.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.