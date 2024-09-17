İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da 8 katlı inşaatın 1. katından düşerek ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Çapkın 8 katlı inşaatın 1. katından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yere düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Çapkın'a yaptıkları ilk müdahale sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aziz Çapkın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, hastane çevresinde sinir krizi geçirdi.