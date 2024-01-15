Samsun\'da İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun merkezli Mersin, Adana ve Malatya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden 18 kişiyi 4,6 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 2 kişi savcıya ifade verdikten sonra, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma ve benzeri yöntemlerle farklı illerde 18 vatandaşı toplam 4 milyon 672 bin 167 TL dolandırarak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Samsun polisi tarafından Samsun, Mersin, Adana ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Cuma günü sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere el konuldu. 9 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Adana'da yakalanan İ.G. (25) ve M.T. (23), Mersin'de yakalanan N.D. (28) ve T.D. (45) ile Samsun'da yakalanan S.K. (20) polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren S.K. ve İ.G. serbest bırakılırken, 3 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. ve T.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, N.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN