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Samsun'da 4.6 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Samsun'da 4.6 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun merkezli Mersin, Adana ve Malatya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden 18 kişiyi 4.6 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da 4.6 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
15.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 13:41
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Samsun merkezli Mersin, Adana ve Malatya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden 18 kişiyi 4.6 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma ve benzeri yöntemlerle farklı illerde 18 vatandaşı toplamda 4 milyon 672 bin 167 TL dolandırarak haksız kazanç sağladığı iddiası edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Samsun polisi tarafından Samsun merkezli Mersin, Adana ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Cuma günü sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere el konuldu. 9 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Adana'da yakalan İ.G.(25) ve M.T.(23), Mersin'de yakalanan N.D.(28) ve T.D.(45) ile Samsun'da yakalanan S.K.(20) polisteki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da 4.6 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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