 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Konrad yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Konrad yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Thomas Josef Konrad, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Konrad'ın lideri olduğu suç örgütü, Türkiye'den yönetilerek Fas'tan İtalya ve İspanya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapmaktaydı. Operasyon sonucunda Konrad'ın ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda suça konu olduğu değerlendirilen para ve materyaller ele geçirildi.

Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Konrad yakalandı
19.12.2023 - 20:23,
Abone Ol

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Konrad operasyonla yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Thomas Josef Konrad'ın Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanma anı polis kamerasında

ANTALYA - Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Thomas Josef Konrad, Antalya'nın Alanya ilçesinde operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Uyuşturucu Ticareti" ve "Suç Örgütüne Üye Olma" suçlarından kırmızı bülten ile Polonya tarafından hakkında arama kararı çıkartıldığı tespit edilen Thomas Josef Konrad isimli şahsın Alanya ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirdikleri operasyonda Konrad kıskıvrak yakalandı.

Yapılan çalışmada Konrad'ın Polonya'da faaliyet gösteren lideri olduğu suç örgütünü Türkiye'den yönetmeye devam ettiği, suç örgütünün Fas'tan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk ettikleri, yürütülen uluslararası soruşturmalar kapsamında İspanya ve İtalya'da yüksek miktarlarda yakalamalar gerçekleştirildiği tespit edildi.

Konrad'ın ikametinde, aracında ve üstünde yapılan aramalarda suça konu olduğu değerlendirilen para ve materyaller ele geçirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Antalya, Alanya, Yakalama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Konrad yakalandı - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:31:13. #1.12#
SON DAKİKA: Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Konrad yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement