İntihar eden katil zanlısının cenazesi köyde istenmeyince başka yerde defnedildi
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanarak konulduğu cezaevinde intihar eden katil zanlısının cenazesi, köyünde istenmediği için farklı bir yerde 10 kişinin katılımıyla toprağa verildi
MERSİN - Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanarak konulduğu cezaevinde intihar eden katil zanlısının cenazesi, köyünde istenmediği için farklı bir yerde toprağa verildi.
Olay, 4 gün önce sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Köyü (Mahallesi) İlemin Sokak'taki bir evde yaşanmıştı. Evde çıkan yangının fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında anne Nurgül ile oğlu Emrullah Kaya'nın kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti. Eve 4 kilometre mesafede de baba Neşet Kaya'nın araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulunmuştu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenmişti.
Katil aynı köyden çıkmıştı
Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı. Olayın ilk anından itibaren çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ve sahada detaylı çalışma yapan ekipler, kısa sürede şüphelinin aynı mahalleden H.E. olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki kayınvalidesinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.E., önceki gün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansı dışındaki yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken, haberlerden katil zanlısını gören bir kişi şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığındaki yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söylemişti.
Cezaevinde intihar eden şüpheli toprağa verildi
Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin dün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. H.E'nin atlet ve tişörtünü parçalayarak kendini astığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılan cenaze bugün adli tıptan alındı. Katil zanlısının cenazesinin olayın yaşandığı köyü sakinleri tarafından kabul edilmeyeceğinin bildirilmesi üzerine Mersin merkezde bulunan Çiftlik Köy Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze aracından alınan zanlının cansız bedeni, görevliler hariç 10 kişinin katılımıyla defin edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İntihar eden katil zanlısının cenazesi köyde istenmeyince başka yerde defnedildi - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle polis ekipleri tarafından kortej düzenlendi. Etkinlik kapsamında polisler, şehir turu yaparak Türk Bayrakları ile ilgi çekti.
Edirne'de Ramazan Bayramı sebebiyle trafik ekipleri, sürücüleri bilgilendirerek, bayramlarını şeker, kolonya ikramı ve çocuklara kırmızı düdük hediye ederek kutladı. Trafik polisleri, emniyet kemerinin önemini vurgulayarak, yolda olan vatandaşlarla bayramlaştı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada, ATV ile kamyon çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kartal Cevizli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon çökmesi sonucu yaşlı bir kadın yaralandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşanan olayda, kadınların sözlü münakaşası silahlı çatışmaya dönüştü. N.A.'nın üvey oğlunu daha önce vuran M.S., açık cezaevinden izne çıktığı sırada yine bir silahlı olaya karıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı anda 2 otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü, aracı park ederek kurtulmayı başardı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?