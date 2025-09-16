Investco Holding'e Borsa Aklama Operasyonu - Son Dakika
Investco Holding'e Borsa Aklama Operasyonu

16.09.2025 09:17
Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, stratejist Işık Ökte'nin de arasında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. IHA muhabirlerinin sorularına yanıt veren Ökte "Biz de bilmiyoruz ne olduğunu ama getirdiler bizi de" dedi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Investco Holding'e Borsa Aklama Operasyonu
