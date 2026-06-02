Iowa'da Aile Katliamı: 6 Ölü

ABD'nin Iowa eyaletinde 52 yaşındaki saldırgan önce 6 kişilik ailesini katletti ardından da intihar etti. Polis, saldırının aile içi şiddet kaynaklı olduğunu açıkladı.

ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Muscatine şehrinde Ryan Willis McFarland adlı saldırgan 6 kişilik ailesini öldürdü. Muscatine Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, McFarland'ın ailesini öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı ve yerinin tespit edilmesinin ardından polisin ikna çabaları sırasında intihar ettiği aktarıldı. Aile üyelerinden dördünün silah seslerinin ardından olay yerine gelen polis tarafından evde öldürülmüş halde bulunduğu belirtildi.

Saldırıya ilişkin ilk incelemede, saldırının aile içi bir anlaşmazlıktan kaynaklandığının tespit edildiği kaydedildi. Polis, McFarland'ın suç kaydının bulunduğunu bildirdi. - ILLİNOİS