İpsala\'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yapıldak köyündeki bir evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Yapıldak köyündeki M.Ç'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Kontrol altına alınan yangın söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. - EDİRNE