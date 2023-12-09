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Erbil'de öğrenci yurdunda yangın: 14 kişi yanarak can verdi - Son Dakika
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Erbil'de öğrenci yurdunda yangın: 14 kişi yanarak can verdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine bağlı Soran ilçesinde bulunan 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

09.12.2023 - 10:52,  Güncelleme: 11:18
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde gece saatlerinde yangın çıktı. Soran ilçesindeki 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.

İÇERİDE 60 KİŞİ VARDI

Soran Kaymakamı Helgurd Şeyh Necip olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurdu olarak kullanılan binada 60 kişinin bulunduğunu ve yangında 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Necip açıklamasında, hayatını kaybedenler arasında bir üniversite hocasının da bulunduğunu kaydetti.

Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Erbil\'de öğrenci yurdunda yangın: 14 kişi yanarak can verdi
Kaynak: İHA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, Kaza, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erbil'de öğrenci yurdunda yangın: 14 kişi yanarak can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erbil'de öğrenci yurdunda yangın: 14 kişi yanarak can verdi - Son Dakika
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