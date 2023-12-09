Erbil\'de öğrenci yurdunda yangın: 14 kişi yanarak can verdi

Eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde gece saatlerinde yangın çıktı. Soran ilçesindeki 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.

İÇERİDE 60 KİŞİ VARDI

Soran Kaymakamı Helgurd Şeyh Necip olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurdu olarak kullanılan binada 60 kişinin bulunduğunu ve yangında 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Necip açıklamasında, hayatını kaybedenler arasında bir üniversite hocasının da bulunduğunu kaydetti.

Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.