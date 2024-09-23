Irak Ordusu Sincar'da Kontrolü Sağladı

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Irak ordusu, Irak'ın Musul vilayetine bağlı ve terör örgütü PKK'nın kalesi haline gelen Sincar'da tam kontrol sağladığını ve Suriye sınırına kadar olan bölgeyi tamamen kontrol altına aldığını duyurdu.

Irak ordusu, terör örgütü PKK'nın kalesi haline gelen Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar'da tam kontrol sağladı. Musul Batı Operasyonları Komutanı Tümgeneral Ali Fazıl İmran, yaptığı açıklamada, Irak güçlerinin Sincar ilçesi ve Suriye'ye doğru uzanan, Cezire el-Baac ve Cezire el-Hadr gibi sınır bölgelerinin üzerinde kontrolü sağladığı bildirdi.

Irak ordusu, polis, sınır muhafızları ve Haşdi Şabi güçlerinin Musul vilayeti sınırları içinde, Suriye sınırında 265 kilometrelik bir alan üzerinde tam hakimiyet kurduğunu belirten İmran, Sincar'daki güvenlik durumunun büyük ölçüde iyileştiğini ve bu istikrar sayesinde ilçeye ve bağlı köylere 11 binden fazla ailenin geri döndüğünü vurguladı.

Terör örgütü PKK, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği operasyonun ardından 2015 yılında Musul'un yaklaşık 120 kilometre batısında bulunan Sincar'a yerleşmişti. Kentten göç etmek zorunda kalan binlerce aile ilçede istikrarın sağlanmaması nedeniyle hala kamplarda yaşıyor. - ERBİL