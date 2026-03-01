Irak'ta Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi - Son Dakika
Irak'ta Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi

Irak\'ta Hamaney\'in öldürülmesi nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi
01.03.2026 10:40
Irak hükümeti, Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle ülke genelinde 3 gün yas ilan etti.

İran, ABD- İsrail ortak saldırılarında dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü doğruladı. Irak hükümeti açıklamanın ardından ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

IRAK HÜKÜMET SÖZCÜSÜ SALDIRILARI SERT BİR DİLLE KINADI

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, saldırı sert bir dille kınanırken, "Irak, bölgeyi eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir şiddete sürükleyen, çatışmaları körükleyen, uluslararası güvenlik ve barışı temelden sarsan askeri operasyonların derhal ve şartsız olarak durdurulması çağrısını tekrarlamaktadır" dedi.

İRAN YANLISI SİLAHLI GRUPLARIN DESTEKÇİLERİ YEŞİL BÖLGE'YE GİRMEYE ÇALIŞTI

Başkent Bağdat'ta sabah saatlerinde İran yanlısı silahlı grupların destekçileri, Hamaney'in öldürülmesine ve hava saldırılarına tepki göstermek amacıyla ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı. Yeşil Bölge girişindeki Asma Köprü önünde toplanan kalabalık, beton bariyerleri aşmaya çalışınca güvenlik güçleri müdahale etti. Irak güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Kaynak: İHA

10:53
