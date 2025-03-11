Irak'ta 4.8 Büyüklüğünde Deprem Hakkari'de Hissedildi - Son Dakika
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Irak'ta 4.8 Büyüklüğünde Deprem Hakkari'de Hissedildi

Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi.

11.03.2025 21:50
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Irak'ta meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de hissedildi

HAKKARİ - Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'den de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 4.8 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken, sarsıntı Hakkari'den de hissedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta 4.8 Büyüklüğünde Deprem Hakkari'de Hissedildi - Son Dakika

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