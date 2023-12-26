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Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş'un naaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş'un naaşı son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan naaşı, Tavas ilçesindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından son yolcuğa uğurlanması için hareket edildi.

Irak\'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş\'un naaşı son yolculuğuna uğurlandı
26.12.2023 - 12:43,
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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan naaşı, Tavas ilçesindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından son yolcuğa uğurlanması için hareket edildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi. Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ne hareket etti.

Baba ocağında helallik için getirilen Mehmet Serinkan'ın cenazesi, edilen duaların ardından tekrardan cenaze aracına bindirildi. Aile yakınları dahil birçok vatandaşın yoğun katılım gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehit eşi, anne, babası ile kardeşinin yanı sıra yakınlarının tabuta sarıldığı anlar yürekleri dağladı. "Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" sözlerini şehit eşine söyleyen Çilem Serinkan ile aile yakınlar ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşları ile baba ocağından ayrılan şehidin naaşı, Merkez Çarşı Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'na defnedilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Irak, Baba, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş'un naaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş'un naaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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