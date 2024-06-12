Şırnaklı tırcıların Irak'taki kavgasında kan aktı! Defalarca bıçaklayıp kaçtılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnaklı tırcıların Irak'taki kavgasında kan aktı! Defalarca bıçaklayıp kaçtılar

Geniş Video İzle

Irak'ın Zaho kentinde, bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Reşit Karatay, aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Karatay'ın cenazesi Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.

12.06.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'n Zaho kentinde Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN BIÇAKLARA SARILDILAR

Olay, dün öğle saatlerinde Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında meydana geldi. Bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLADIKTAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.

CİNAYET ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kalabalık grubun Reşit Karatay'a defalarca bıçak sapladığı görülüyor. Talihsiz adam aldığı darbelerle yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçıyor.

Şırnaklı tırcıların Irak\'taki kavgasında kan aktı! Defalarca bıçaklayıp kaçtılar
Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Türkiye, Karatay, Silopi, Otopsi, Şırnak, Kavga, Zaho, Irak, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnaklı tırcıların Irak'taki kavgasında kan aktı! Defalarca bıçaklayıp kaçtılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yasin Kurban: Cahil insan heryerde cahil 5 0 Yanıtla

20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:03:34. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnaklı tırcıların Irak'taki kavgasında kan aktı! Defalarca bıçaklayıp kaçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement