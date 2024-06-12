Irak'n Zaho kentinde Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında meydana geldi. Bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı.
Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kalabalık grubun Reşit Karatay'a defalarca bıçak sapladığı görülüyor. Talihsiz adam aldığı darbelerle yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnaklı tırcıların Irak'taki kavgasında kan aktı! Defalarca bıçaklayıp kaçtılar - Son Dakika
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