İran-ABD Müzakereleri: Lübnan ve Petrol Gündemde - Son Dakika
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İran-ABD Müzakereleri: Lübnan ve Petrol Gündemde

İran-ABD Müzakereleri: Lübnan ve Petrol Gündemde
21.06.2026 12:36
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İran ve ABD heyetleri, İsviçre'de Siyonist rejimin ihlalleri ve İran petrolü üzerine görüşecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'de yapılacak İran-ABD barış müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyonist rejim Lübnan'daki taahhütlerini ihlal etmeye devam ediyor, bu konu bugünkü görüşmelerde ana başlık olacak" dedi.

İran ile ABD heyetleri Pakistan arabuluculuğunda bugün İsviçre'de bir araya geliyor. Bugün başlayan barış müzakerelerine ABD'den Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner katılırken, İran heyetinde Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimler yer alıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi müzakerelerde ele alınacak konulara ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyonist rejim Lübnan'daki taahhütlerini ihlal etmeye devam ediyor, bu konu bugünkü görüşmelerde ana başlık olacak. İran'ın dondurulmuş veya kısıtlanmış varlıklarının kullanılabilir hale getirilmesi konusu ile İran petrolünün satışına ilişkin gerekli lisansların verilmesiyle ilgili tartışmalar da gündemde olacak" dedi.

Bekayi, ABD ve İran heyetlerinin öğleden sonra bir araya geleceğini belirterek, "Bir günlük bir toplantı yapacağız. Sabah, bu süreçte arabulucu olan Pakistan ve Katar heyetleriyle ikili görüşmeler yapacağız. Öğleden sonra ise İran ve ABD heyetleri arasında, Katar ve Pakistan temsilcilerinin de katılımıyla dörtlü görüşmeler yapılacak" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, 3. Sayfa, İsviçre, Lübnan, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran-ABD Müzakereleri: Lübnan ve Petrol Gündemde - Son Dakika

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