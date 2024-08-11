İran, askeri tatbikatlarla mücadele hazırlığını artırıyor - Son Dakika
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İran, askeri tatbikatlarla mücadele hazırlığını artırıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, batıda düzenlediği askeri tatbikatlarla mücadele hazırlığını ve tetikte olmayı artırmayı hedefliyor. Hamas lideri İsmail Haniye'ye yapılan suikast sonrası gerilimin yükseldiği bölgede, İran'ın misilleme planları belirsizliğini koruyor.

11.08.2024 15:22
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bir yetkili, ülkenin batısında "mücadele hazırlığını ve tetikte olmayı artırmak" amacıyla askeri tatbikat düzenlendiğini belirtti.

İran'ın Hamas lideri İsmail Haniye suikastının ardından İsrail'e misilleme planları bölgede gerilimi artırırken, saldırının ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini koruyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak sınırına yakın Batı Kermanşah eyaletinde "mücadele hazırlığını ve tetikte olmayı artırmak" amacıyla askeri tatbikatlara başladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ordu yetkilisi, dün başlayan tatbikatların Salı gününe kadar devam edeceğini aktardı.

İran medyasına göre, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi, dün yaptığı açıklamada, İran'ın dini liderinin İsrail'e yönelik sert cezalandırma ve Haniye'nin intikamını alma konusundaki emirlerinin net olduğunu ve emirlerin "en iyi şekilde" uygulanacağını belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İran, askeri tatbikatlarla mücadele hazırlığını artırıyor - Son Dakika

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