İran, askeri tatbikatlarla mücadele hazırlığını artırıyor

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bir yetkili, ülkenin batısında "mücadele hazırlığını ve tetikte olmayı artırmak" amacıyla askeri tatbikat düzenlendiğini belirtti.

İran'ın Hamas lideri İsmail Haniye suikastının ardından İsrail'e misilleme planları bölgede gerilimi artırırken, saldırının ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini koruyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak sınırına yakın Batı Kermanşah eyaletinde "mücadele hazırlığını ve tetikte olmayı artırmak" amacıyla askeri tatbikatlara başladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ordu yetkilisi, dün başlayan tatbikatların Salı gününe kadar devam edeceğini aktardı.

İran medyasına göre, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi, dün yaptığı açıklamada, İran'ın dini liderinin İsrail'e yönelik sert cezalandırma ve Haniye'nin intikamını alma konusundaki emirlerinin net olduğunu ve emirlerin "en iyi şekilde" uygulanacağını belirtti. - TAHRAN