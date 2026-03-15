İran'da ABD-İsrail Saldırıları: 202 Çocuk ve 223 Kadın Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da ABD-İsrail Saldırıları: 202 Çocuk ve 223 Kadın Hayatını Kaybetti

15.03.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Sağlık Bakanlığı'na göre, ABD ve İsrail iş birliğinde 28 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılarda en az 202 çocuk ile üçü hamile 223 kadın hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail iş birliğinde İran'a yönelik başlatılan saldırılar 3. haftasına girdi. İran Sağlık Bakanlığı'na göre, ABD ve İsrail iş birliğinde 28 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılarda en az 202 çocuk ile üçü hamile 223 kadın hayatını kaybetti.

İran genelinde en az 153 sağlık tesisi hasar gördü

İran'ın Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre ise ABD-İsrail saldırıları nedeniyle İran genelinde en az 153 sağlık tesisi hasar gördü. Haberde, "Ülkenin sağlık ağına bağlı 153 sağlık birimi zarar görmüş olup, bunların 56'sı kapsamlı sağlık hizmeti veren merkezlerden oluşmaktadır ve en büyük oranı temsil etmektedir. Kirmanşah Üniversitesi en fazla hasarı görmüş olup, 42 birimi zarar görmüştür; bunu 19 birimle İsfahan izlemektedir. Ne yazık ki bu olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 248 kişi tedavi edilip taburcu edilmiştir" ifadeleri yer aldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Çocuk, İran, Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
11:49
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş Sergen Yalçın tam 8 isme ’’Güle güle’’ dedi
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme ''Güle güle'' dedi
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:21:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.