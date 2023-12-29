İran\'da Çocuk Ölümlerine Neden Olan Sahte İlaç Şebekesiyle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Yurtdışına gönderdikleri sahte ya da kaçak ilaçlarda İran'da çok sayıda çocuğun ölümüne neden oldukları iddia edilen ilaç şebekesiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan 28 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edilirken, suç ağının şu ana kadar 143 farklı olaya karıştığı saptandı.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporuna göre, ihracat değeri yaklaşık 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 farklı sahte ya da kaçak ilacın 2020-2022 yılları arasında İran'a usulsüz şekilde ihraç edildiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılık raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütü lideri Davut Tekinel ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firmasında görev alan 38 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin ilaçlar için İran vatandaşı Navıd Razaei Anvarı'den 3 milyon 500 bin Euro ve Ali Ekber Kokobzadeh'den 1 milyon 800 bin Euro para aldığı, KDV iadesi başvurusunda iade alınan paranın ise 1 milyon 664 bin 993 bin lira olduğu belirlendi. Yurtiçinde kayıt dışı satışı yapılan 100 bin 751 adet yeşil reçeteye tabi ilacın 2021-2022 yıllarında farklı tarihlerde yurtdışına ihraç ediliyormuş gibi gösterildiği, boş kutularla herhangi bir etkisi olmayan ilaçların kutulara konularak başka ülkelere gönderildiği iddia edildi.

İddialar üzerine savcılık 38 şüpheli hakkında 'Suç örgüt kurma ve yönetme', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik", 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından operasyon düzenlenmişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Davut Tekinel'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Sahte ya da kaçak ilaç ticaretine karışan şebekeye yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Benzer suçlardan toplam 143 olay kaydı bulunan örgütlü yapının, İran'da ihraç ettikleri sahte kanser ilaçlarının çok sayıda çocuk ölümüne sebep olduğu ileri sürüldü. İran medyasına da yansıyan çocuk ölümleri içerikli haberleri de dikkate alan polis, İran Adli Makamlarından adli istinabe yoluyla haber içerikleriyle uyumlu belgeler temin ederek çalışmayı genişletti. Suç ağının, gümrüklerde bekletilen ilaçlarına el konularak laboratuvar ortamında analiz edildi, tamamının sahte olduğu anlaşıldı. Sahte ilaç çetesinin kontrolündeki ilaç depolarında yapılan ara yakalamada, ele geçirilen şaibeli mali kayıtlar bilirkişi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde "naylon fatura" diye tabir edilen çok sayıda usulsüzlüklerin yapıldığı anlaşıldı.

Soruşturma dosyasına göre, Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince tanzim edilen raporda ise "hayali ihracat" olarak tabir edilen gerçeğe aykırı ticari kayıtlarla güncel enflasyon değeri 4 milyon lira civarında haksız KDV iadesi alındığı tespit edildi. Bu sayede kamu zararına sebebiyet verildiğini saptayan polis, ayrıca suç ağının ticari rakiplerini sindirme kastıyla çok sayıda "işyeri kurşunlama", "cebir", "şiddet" ve "şantaj" eylemlerinde azmettirici olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Çıkar amaçlı suç ağının, her türlü ilacın sahtesini yaptığı, bu illegal ilaç üretimini ise 2022'den bu yana yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Sahte ve kaçak ilaç çetesinin çalışma şekilleri de deşifre edildi. Buna göre ilaç ve ecza depoları kurup bunların üzerinden yurt dışından ihtiyaca göre ilaç getiriyorlar. Bu ilaçların genelde yeşil reçeteli ilaçlar olduğu ifade edilirken ilaçların içini boşaltıp yurt içinde el altından satıyorlar. Dışının da içini sahte ilaçla doldurup yurt dışına ihraç ederken yurt dışında ölümlere yol açtıkları, naylon fatura yöntemi gibi yöntemler ile de haksız vergi iadesi aldıkları anlaşıldı. - İSTANBUL