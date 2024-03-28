İran'da 2022 yılındaki Mahsa Amini protestoları sırasında İran Milli Takımının ABD karşısındaki yenilgisini kutlayan Mehran Semak'ı kasten öldürmekle suçlanan polis memuru Cafer Cevanmerdi hakkında idam kararı verildi.
İran'da Mahsa Amini protestoları sırasında İran Milli Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'ye yenilerek elenmesini kutlayan Mehran Semak'ı öldürmekle suçlanan polis memuru hakim karşısına çıktı. Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki kutlamada açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Semak'ı kasten öldürmekle suçlanan polis memuru Cafer Cevanmerdi idama mahkum edildi. Gazvin askeri mahkemesinin kararının ardından açıklama yapan Semak ailesinin avukatı Mecid Ahmedi, "Karar, mahkeme tarafından 'kısas' ve 'kasten adam öldürme' hükmüyle verildi" dedi.
Polis memuru Cevanmerdi hakkında daha önce de idamı kapsayan "kısas" hükmü verilmiş ancak Yüksek Mahkemece karar bozulmuştu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü tarafından Mehran Semak'ın hayatını kaybetmesinin ardından da yapılan yazılı açıklamada, kutlamalar sırasında arabasının kornasını çalan Semak'ın güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldüğü ifade edilmişti. - TAHRAN
Son Dakika › 3.Sayfa › İran'da Mahsa Amini protestoları sırasında polis memuru idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden 5 kişiyle ilgili olarak tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık şoförün avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak ev hapsi veya tahliyesini talep etti.
Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 142 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Araçta bulunan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 20 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 9 bin 570 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan birine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem uygulanırken, diğer iki zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 18 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin zanlısının İ.Y. olduğunu tespit etti ve zanlı, Kırıkhan ilçesindeki konteynerde yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Arnavutköy'de 2003 yılında 15 aylık oğlu Armağan'ı döverek ölümüne neden olduktan sonra gizlice gömdüğü iddia edilen baba, 20 yıl sonra hakkında açılan dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunması ve müşteki avukatının talepleri de duruşmada yer aldı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, T.T. idaresindeki otomobil ile V.T.'nin kullandığı pikap çarpıştı. Kazada sürücü V.T. ile yolculardan H.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparken emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile tartıştı. Tartışma sırasında Aputkan, Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.C.Ö. ve O.C.K. isimli şahıslardan 3 bin 920 adet sentetik ecza ve 2 poşet halinde toplam 209 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan M.C.Ö. ve O.C.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren O.K.C. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.C.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan O.A.'nın üst aramasında 43,37 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet savrularak kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yaralanan anne ile çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?