İran'da Protesto Gösterileri

İran'da yüz binlerce kişi, İsrail ve ABD'nin saldırılarını protesto etmek için ülke genelinde meydanlara inerek, intikam çağrısında bulundu.

İran'da İsrail ve ABD'nin devam eden ortak saldırılarını protesto etmek için halk, ülke genelinde meydanlara indi. Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan yüz binlerce kişi, saldırılarda hayatını kaybeden İran dini liderini anarak intikam çağrısında bulundu.

Gözyaşları ve öfkenin iç içe geçtiği gösterilerde, Hamaney için kurulan anma alanlarında fotoğraflar önüne mumlar yakılarak dua edildi. Tekbir seslerinin yükseldiği meydanda Hamaney'in fotoğraflarını taşıyan kalabalık, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" ve "Damarlarımızdaki kan rehberimize feda olsun" sloganları attı. - TAHRAN