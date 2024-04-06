İran'da Ramazan Bayramı'nda terör eylemi planlayan 11 DAEŞ üyesi tutuklandı

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İran'da gerçekleştirilen operasyonda, Ramazan Bayramı'nda terör eylemi gerçekleştirme hazırlığında olan 11 DAEŞ üyesini tutuklandı.

İran'ın başkenti Tahran'ın 20 kilometre batısında yer alan Kerec kentinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 11 DAEŞ üyesi tutuklandı. İran Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Said Muntazır el Mehdi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DAEŞ terör örgütünün üst düzey elebaşlarından Rameş kod adlı Muhammed Zakir isimli terörist ve 10 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan teröristler Ramazan Bayram'da intihar eylemi düzenlemeyi planlıyorlardı" ifadelerini kullandı. El Mehdi, Kerec kentinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 DAEŞ üyesinin kaçmaya çalıştığını ve emniyet güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini belirterek, "Kaçmaya çalışan teröristlerin yanı sıra onlara eşlik eden 8 kişi daha tutuklandı. Düzenlenen operasyon ve teröristler hakkında ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacak" ifadelerini kullandı. - TAHRAN