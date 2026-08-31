İran'dan ABD'ye Misilleme Saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Larak adasına yönelik son saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD askeri varlıklarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.

ABD'nin İran'ın Larak adasına düzenlediği hava saldırısına Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, Ürdün'deki ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Kral Hüseyin ve El-Azrak üslerine füze ve insansız hava araçları (İHA) ile misilleme saldırısı düzenlendiği bildirildi. Üslerdeki teknik altyapının yanı sıra savaş uçaklarının konuşlandırıldığı noktaların hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıların ağır hasara yol açtığı öne sürüldü. ABD saldırılarının yanıtsız kalmayacağı vurgulanarak, "Saldırganca eylemler ve işlenen suçlar, düşmanın İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini zayıflatma konusundaki çaresizliğine çözüm olmayacak. Yapılacak her saldırı, çok daha yıkıcı yanıtlarla karşılık bulacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD İran'ın Larak adasına saldırı düzenlemişti

ABD ordusunun İran'ın Larak adasındaki füze rampalarını hedef aldığı öne sürülmüş, DMO ise saldırıları doğrulayarak bazı asker ve sivillerin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını duyurmuştu. DMO açıklamasında ABD saldırılarının cezasız kalmayacağı ifade edilmişti.