İran'dan Misilleme: Al-Abdali Sınır Kapısı Hedef Alındı

İran, ABD güçlerinin sabah saatlerinde İran- Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı'nı hedef alan saldırısına misilleme olarak Kuveyt ile Irak arasındaki Al-Abdali Sınır Kapısı'na füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

İran, ABD saldırılarına Körfez ülkelerini hedef alarak cevap veriyor. İran ordusu, ABD güçlerinin sabah saatlerinde İran-Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı'nı hedef alan saldırısına misilleme olarak Kuveyt ile Irak arasındaki Al-Abdali Sınır Kapısı'na füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Abdülaziz el-Atvan yaptığı açıklamada, Al-Abdali Sınır Kapısı'nın hedef alındığını doğruladı. El-Atvan, saldırının maddi hasara yol açtığını, ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten El-Atvan, düşen İHA parçalarının ise temizlenmeye başlandığını aktardı. Kuveyt, sınır kapısını güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapattı.

Şelemçe Sınır Kapısı'na saldırı düzenlenmişti

İran'ın Huzistan eyaleti valiliği kaynakları, ABD güçlerinin İran-Irak sınırındaki Şelemçe sınır kapısının İran tarafına füze ile saldırdığını açıklamıştı. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.