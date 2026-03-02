İran'dan Saldırıya Tepki: 'Kurtuluş' Böyle Görünüyor - Son Dakika
İran'dan Saldırıya Tepki: 'Kurtuluş' Böyle Görünüyor

02.03.2026 23:29
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ve İsrail'in ilkokul saldırısında ölen çocuklar için mezar fotoğrafları paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaşarak, "Trump'ın vaat ettiği 'kurtuluş' gerçekte böyle görünüyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı. Arakçi, "Bunlar, ABD ve İsrail'in bir ilkokulu bombalaması sonucu öldürülen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça oldu. Trump'ın vaat ettiği 'kurtuluş' gerçekte böyle görünüyor. Gazze'den Minab'a, masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

