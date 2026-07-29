İran'ın Saldırı Planı Diplomasi ile Engellendi - Son Dakika
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İran'ın Saldırı Planı Diplomasi ile Engellendi

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İran, Ukrayna'ya saldırı planını diplomatik temaslar sonrası rafa kaldırdı, iddialar ortaya atıldı.

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, İran'ın Hazar Denizi'nde vurulan ticari gemisinin ardından Ukrayna'ya saldırı düzenlemeyi planladığını ancak diplomatik temasların ardından bu planın rafa kaldırıldığını iddia etti.

İran'ın Hazar Denizi'nde bir ticari gemisine vuran Ukrayna'ya saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi. ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesinin adı açıklanmayan İranlı ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hazar Denizi'ndeki saldırının ardından İran'ın Karadeniz'deki bir Ukrayna limanını balistik füzeler ile hedef almayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Bazı yetkililerin, planlanan saldırının misillemeye yol açmadan mesaj vermeyi amaçlayan, büyük ölçüde sembolik bir saldırı olacağını ifade ettiği aktarılan haberde, İran ile Ukrayna arasında Avrupa Birliği'nin de dahil olduğu diplomatik temasların ardından saldırı planının rafa kaldırıldığı belirtildi.

Haberde ayrıca, İran'ın Rusya'ya Ukrayna saldırılarında kullandığı dronları sağladığına ve Rusya'nın İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırıları için istihbarat paylaştığı iddialarına yer verilerek, söz konusu saldırının düzenlenmesi halinde Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların daha da karmaşık bir hal alabileceğine dikkat çekildi.

Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari gemiyi vurmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemiye saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise, Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari geminin Ukrayna tarafından hedef alındığını belirterek, saldırıyı kınamıştı. Bakanlık, saldırıda meydana gelen patlamada 1 denizcinin hayatını kaybettiğini, 1 denizcinin ise yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'ın Saldırı Planı Diplomasi ile Engellendi - Son Dakika

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